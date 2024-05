Violenza sulle donne: boom di chiamate al Goap dopo il caso Cecchettin

TRIESTE - Un importante aumento di chiamate al centro antiviolenza Goap nel 2024, specialmente dopo il caso Cecchettin, con numeri sono in crescita anche per le violenze da parte di sconosciuti per quanto, come sempre, la stragrande maggioranza dei comportamenti violenti e persecutori arrivano da partner ed ex partner. E’ quanto rivela a margine di una conferenza stampa Maria Ferrara, vicepresidente del Goap di Trieste. Già si era verificato un aumento importante di richieste d’aiuto nel 2023, chiuso con 350 contatti nuovi su una media di 280 negli anni precedenti.

Il boom dopo Giulia

“Internamente abbiamo aumentato la fascia oraria per coprire il numero - spiega Ferrara -, quest’anno siamo già a 120 nuovi contatti in aprile, quindi crediamo sia in salita. Abbiamo visto un grande aumento dal caso di Giulia Cecchettin, entrato nelle case e nelle famiglie italiane, perchè Giulia era una ragazza normale, giovanissima, laureanda, cercata per giorni. Da quella volta stiamo ricevendo tante telefonate di persone preoccupate per la figlia, la sorella, e aumentano anche i casi in cui sono le amiche della vittima a contattarci”.

Chi sono gli aggressori

Per quanto riguarda la provenienza degli aggressori, su un totale accumulato dal 2009 e il 2022, la maggior parte sono italiani (il 76 per cento), alcuni dei quali di origine straniera e naturalizzati. Come anticipato, le violenze da parte di estranei (donne avvicinate per strada o anche da uno sconosciuto a una festa) sono passate dallo 0,2 all’1 per cento. La scolarizzazione degli aggressori è trasversale: il 35 per cento circa ha un diploma di scuola media superiore, quasi il 36 per cento ha frequentato la scuola media inferiore e il 15 per cento è laureato. Significativo il fatto che il 30 per cento delle donne vittima di violenza sono disoccupate, condizione che si applica solo al 19 per cento degli uomini. Il 16 per cento degli aggressori è alcolista, l’8 per cento tossicodipendente e il 4,5 per cento presenta un disagio psichico evidente ma la stragrande maggioranza, il 68 per cento, risulta ‘insospettabile’ o quantomeno senza particolari caratteristiche distintive.

Persecuzione "tecnologica"

Crescono anche le nuove modalità persecutorie attraverso la tecnologia, anche attraverso il revenge porn ma non solo: “Esistono delle app fantasma - spiega Ferrara - che vengono installate nei cellulari delle donne per controllarle a loro insaputa, poi nel corso dei colloqui lo scopriamo e si fanno le verifiche necessarie. Un problema è dato anche dalle tantissime piattaforme a disposizione, tra Whattsapp, Telegram e Instagram, quindi se blocco la persona su una di queste, riappare su un’altra. Nelle mail, invece, anche se blocco un indirizzo la persona può riapparire attraverso un altro indirizzo. Poi ci sono i classici pedinamenti e appostamenti, una forma che aumenta sempre di più”. Ulteriori infromazioni al sito del Goap.

Un maggior ricorso al centro antiviolenza potrebbe essere dovuto al costante e capillare lavoro di sensibilizzazione e formazione portato avanti dalle 8 operatrici del Goap, alle quali si affiancano psicoterapeute, avvocate e volontarie. “Portiamo avanti aggiornamenti continui con le forze dell’ordine, e veniamo contattati anche da consultori, servizi sociali e pronto soccorso - conclude la vicepresidente del Goap, per cui la rete si sta ampliando”.