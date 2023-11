Violenza sulle donne e rieducazione di genere: le storie degli uomini pentiti

TRIESTE - In questi giorni di lutto per l’omicidio di Giulia Cecchettin, gli occhi sono puntati sulle istituzioni e sul loro ruolo nel mettere un freno a quei femminicidi che, in media una volta ogni tre giorni, funestano le pagine della cronaca nazionale. Mentre riemerge il mai sopito e a tratti ideologico dibattito sull’educazione sessuale nelle scuole, si pone la questione di come intervenire nei confronti di uomini già adulti, che hanno colpito più volte una donna e nei quali il sistema culturale definito patriarcale ha già affondato le radici. Ma quanto servono i percorsi rieducativi per gli uomini che sono stati capaci di tanto? Una domanda a cui non pretendiamo di rispondere in questa sede, ma abbiamo provato a fornire uno spaccato di realtà locale, interrogando chi, a Trieste, si occupa di rieducazione per uomini che hanno usato violenza: il dottor David Daris, presidente dell’associazione Inter Pares.

Dottor Daris, quanto sono efficaci questi percorsi psico educativi?

“Stiamo ancora raccogliendo dati ma al momento possiamo dire che il 70 per cento dei nostri utenti non commette recidive nel breve periodo, ossia entro un anno dalla fine del percorso. Ci sono poi casi molto complessi che hanno un rischio maggiore di recidiva, con fragilità a livello psicologico, una storia delinquenziale nel passato, condizioni socio economiche precarie e situazioni di dipendenza da sostanze”.

Come monitorate i risultati del vostro lavoro?

“Non possiamo definire con certezza l’effetto dei nostri percorsi ma a livello di recidiva e consapevolezza dell’uomo possiamo dire che i risultati sono più che positivi. Alla fine facciamo la valutazione su quella persona, la sua capacità di gestione dell’ emotività e di relazionarsi con gli altri. Contattiamo telefonicamente anche le partner vittime del reato. All’inizio, durante e alla fine del percorso. Ci interfacciamo poi coi servizi sociali, con Asugi o con gli operatori delle forze dell’ordine che monitorano il soggetto”.

Qualche esempio?

“In un caso, un nostro utente era stato accusato di maltrattamenti sistematici e continuativi verso la moglie e le figlie minori, che erano state allontanate da lui, con divieto di avvicinamento. Poi questa persona ha preso coscienza di alcuni suoi problemi e dell’incapacità di gestire situazioni collegate alla rabbia. La coppia è rimasta separata ma c’è stato un riavvicinamento con la ex moglie e le figlie in termini di comunicazione. C’è stata un’accettazione della separazione senza reazioni disfunzionali, l’uomo è cambiato a livello di consapevolezza e responsabilità, ha smesso di dare le colpe alla ex e si è reso conto che c’era qualcosa in lui che non andava”.

Un altro caso particolare?

“In un altro caso recente abbiamo seguito un ragazzo ormai ventenne accusato di violenza sessuale, che ha fatto percorso individuale e poi di gruppo. Ha percepito dentro di sé delle cose che era importante approfondire. I tempi della giustizia italiana sono lenti, ha compiuto reato a 16 anni, ha avuto la messa in prova e la sospensione del giudizio, e il giudice ha disposto un percorso di recupero. E’ arrivato a noi a 19 anni e alla fine non ha mai più reiterato. Ora lavora ed è inserito nel contesto sociale in modo sano”.

I casi che seguite sono aumentati negli ultimi anni?

“Rispetto a tre anni fa l’utenza è più che raddoppiata. I fattori sono diversi, c’è stata la pandemia, abbiamo avuto una grande crescita negli ultimi anni. Nel pre pandemia dovevamo ancora strutturarci e seguivamo dalle 50 alle 70 persone, negli ultimi anni dalle 100 alle 120. Il percorso inizia con la valutazione, alcuni uomini non li prendiamo in carico perché riteniamo non ci siano le condizioni, in caso contrario rimangono agganciati a noi anche per un anno”.

Un identikit dei vostri utenti?

“Sono per la maggior parte italiani, delle estrazioni più disparate. L’età va dai 16 agli 80 anni”.

Secondo la vostra esperienza, cosa porta un uomo ad abusare fisicamente e psicologicamente di una donna?

“Diversi fattori, ogni caso è a sé ma ci sono concause comuni tra cui una cultura patriarcale che vede la donna come un oggetto in possesso dell’uomo, oltre alla difficoltà a relazionarsi con rispetto all’altra. Si è poi diffuso un analfabetismo emotivo e l’incapacità di riconoscere e gestire emozioni, con una precaria gestione della rabbia. Queste persone hanno difficoltà a trattenere impulsi e ad avere strategie diverse dal comportamento violento”.

Come possono essere "recuperati"?

“Gli utenti arrivano da noi, mai del tutto spontaneamente, il più delle volte ammonite dalla Questura. Collaboriamo anche col carcere, l’Uepe o il Servizio Sociale Minorile della Giustizia, in questo caso giovani adulti che hanno compiuto un reato da minorenni. Lavoriamo sulla negazione e aiutiamo a essere consapevoli rispetto a quanto successo, alla loro responsabilità e alle possibili conseguenze. Li aiutiamo a entrare in contatto con quelle parti della loro sfera emotiva che nella nostra società sono definite deboli. Poi li aiutiamo a esprimere sofferenza, tristezza e rabbia verbalizzando, attuando strategie diverse dall’azione violenta. Oltre a questo, li abituiamo a relazionarsi con la figura femminile, in una compresenza di operatori e operatrici”.

La sede dell'associazione Inter Pares si trova in via Crispi 49. Per chi vuole mettersi in contatto con questa realtà, un operatore risponderà al numero 320 3735663. Da pochi giorni è online il sito https://www.interpares.ts.it/.