Violenza sulle donne, nel 2022 oltre 130 maltrattamenti in famiglia

TRIESTE - Nonostante il numero delle denunce presentate racconta di una città dove l'omertà non fa presa più di tanto, Trieste non è immune rispetto alla violenza di genere. E' la questura giuliana a diffondere i dati per quanto riguarda il 2022 fin qui trascorso: 138 i maltrattamenti in famiglia, 96 gli atti persecutori, 31 le violenze di tipo sessuale, più 13 ammonimenti emessi dallo stesso questore di Trieste. "Nell’ultimo quadriennio - così da via del Teatro romano -, l’andamento di tali reati ha evidenziato che, dopo un aumento dei numeri verificatosi durante la pandemia, a causa dei delicati equilibri familiari dovuti a coabitazioni forzate, il dato è tornato ai livelli del prima emergenza sanitaria, seppur con un lieve aumento".

"Questo non è amore", la campagna informativa

I numeri forniti dalla Polizia di Stato si inseriscono nel panorama di iniziative previste domani 25 novembre. In occasione della Giornata mondiale contro la violenza sulle donne e nella giornata di sabato, il personale della questura sarà in piazza con la consueta campagna di prevenzione e sensibilizzazione "Questo non è amore". Domani l'appuntamento è dalle 9 alle 11 in piazza Unità d'Italia, dalle 11:30 in campo San Giacomo, mentre dalle 15 alle 17:30 il punto informativo verrà allestito presso il centro commerciale "Torri d'Europa". Per quanto riguarda invece sabato 26 novembre, la campagna di sensibilizzazione andrà in scena in largo Barriera dalle 10 alle 12. "Lo scopo dell'iniziativa - così nella nota della questura - è quello di far emergere il sommerso di un fenomeno silente e che, proprio per questo, ha bisogno che la vittima instauri una relazione di fiducia col soccorritore affinché possa trovare il coraggio di raccontare la proria storia".