Violenza sulle donne: a Trieste il primo sportello di aiuto in un ente di ricerca

TRIESTE - Un nuovo sportello antiviolenza del Goap di Trieste all’Area Science Park: è il primo in Italia creato in un ente di ricerca. L’iniziativa, attivata in via sperimentale per volontà della direttrice di Area Science Park Anna Sirica, è riservata al personale del parco scientifico e tecnologico e si pone l’obbiettivo di prevenire situazioni di mobbing, stalking e molestie sul lavoro anche se, è stato dichiarato nella conferenza stampa di presentazione, dall’ente di ricerca non sono al momento arrivate segnalazioni. Lo sportello, gestito da operatrici professioniste, garantisce l'anonimato e avrà cadenza bisettimanale, il secondo e il quarto martedì di ogni mese, alternativamente nei campus di Padriciano e di Basovizza, iniziando dal 14 maggio, dalle 9 alle 11.

“La violenza di genere, come risulta dai dati, è un fenomeno diffuso e trasversale che può coinvolgere tutte le donne nella loro vita”, ha sottolineato Maria Ferrara, Vicepresidente del GOAP, specificando che “un fattore che può facilitare lo svelamento è la prossimità di luoghi dove trovare operatrici formate sul tema che possono fornire il supporto e le informazioni necessarie per intraprendere un eventuale percorso di rafforzamento di sé e di allontanamento dalla violenza”.

“Abbiamo iniziato a lavorare con il centro antiviolenza GOAP nel novembre scorso – spiega il Direttore Generale di Area Science Park, Anna Sirica - organizzando l’evento intitolato ‘Violenza di genere: conoscere il fenomeno per prevenire le discriminazioni’ e, vista l’importanza del tema, ci è sembrato naturale rendere stabile questa collaborazione stipulando una convenzione triennale, che ci permette di aprire due punti di ascolto del GOAP”.

Dal 1999 al 2022 sono state 5.599 le donne che hanno contattato il Centro, e dal 2002 al 2022, 133 donne e 123 minori sono stati ospitati in Case rifugio, 242 donne e 241 bambini in Case di emergenza dal 2004 al 2022, 367 con ospitalità in albergo dal 2010 al 2022. Nel 2023 sono state 352 le donne che si sono rivolte al GOAP, praticamente la media di una al giorno.