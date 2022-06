In carcere per violenza sulla compagna, quando esce la picchia e la rapina: arrestato

In data 16 giugno, a conclusione indagini, i Carabinieri della Stazione di Trieste via dell’Istria, coordinati dal Sostituto Procuratore Lucia Baldovin e su provvedimento del Giudice per le indagini preliinari di Trieste, hanno tratto in arresto, con ordinanza di custodia cautelare, un 33enne triestino che, nel corso di diversi episodi documentati alla Autorità Giudiziaria ed iniziati nello scorso mese di aprile, aveva commesso reati di natura violenta e di genere in danno dell’allora convivente, tra i quali lesioni personali, furto con strappo e rapina.

I maltrattamenti, già iniziati in data antecedente al 2017, si erano interrotti per un lungo periodo, dovuto alla detenzione scontata a Trieste dal soggetto e riaccesisi all’atto della sua

scarcerazione avvenuta nella primavera di quest’anno. Le indagini avevano permesso di documentare gli ultimi avvenimenti lesivi nei confronti della donna, nonché ricostruire i reati commessi in danno della stessa già prima del 2017, determinando il provvedimento del GIP di Trieste che lo ha portato al carcere di Trieste. Invero la ricostruzione si era rivelata ostica per il deplorevole stato di subordinazione cui l’aveva costretta il reo, per le continue sopraffazioni anche di natura psicologica.

I reati violenti e di genere sono tematica sempre all’attenzione dell’Arma di Trieste, a tutela delle donne che soffrono di comportamenti illeciti da parte di persone già legate a loro sentimentalmente o semplicemente conviventi. Spesso risulta difficile denunciare reati di genere, che incidono e condizionano così profondamente la sfera personale ed affettiva; tuttavia in ogni momento è possibile spezzare questo velo di omertà e trovare aiuto concreto nelle istituzioni e nelle organizzazioni che si occupano della assistenza alle vittime.