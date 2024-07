Violenza sessuale su due giovani a Barcola, in manette camionista ucraino

TRIESTE - E' stato arrestato con l'accusa di violenza sessuale il ventiseienne ucraino che l'11 luglio scorso a Barcola ha palpeggiato due giovani studentesse. L'uomo, di professione camionista e in transito da Trieste per Milano, si è reso protagonista del gesto nei pressi della scaletta della pineta (quella in direzione Miramare, dopo la fontana) e che permette ai bagnanti l'ingresso in acqua. Le due universitarie hanno avvicinato una pattuglia del Nucleo interventi speciali della polizia locale, in quel momento in attività di controllo, raccontando i fatti. Una volta sul posto, gli agenti hanno provveduto ad identificare il soggetto, portandolo per ulteriori accertamenti di rito. L'uomo è finito quindi in manette e, a causa dell'emergenza in corso al carcere del Coroneo, su disposizione della pubblico ministero Chiara De Grassi, portato nella casa circondariale di Gorizia.