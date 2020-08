Violenza sessuale a Lignano, Roberti: "Chi ha pagato la vacanza ai tre criminali?”

Dopo la violenza sessuale di gruppo a Lignano, ”Alla ripresa dei lavori, presenterò una proposta di modifica della legge nazionale ‘Zampa’ che vieta esami clinici al fine di accertare l’età e poter così avviare la riammissione dei finti minori.” Lo annuncia l’assessore regionale alla Sicurezza, Pierpaolo Roberti, commentando il grave episodio di violenza verificatosi a Lignano il fine settimana scorso. Sarebbero infatti tre minori, uno egiziano e due albanesi, i presunti autori dell'abuso di gruppo ai danni di una ragazza padovana che si trovava nella località balneare per le vacanze.

"Chi li aveva in carico non ha vigilato"

“Che ci facevano tre minori stranieri affidati ad una comunità lombarda in piena notte da soli a Lignano?”, si interroga Roberti; “Chi li aveva in carico perché non ha vigilato?”, e ancora “Chi ha pagato la vacanza premio nella nostra regione per questi criminali?”. “Occorre dunque imprimere un’accelerazione alla battaglia che stiamo conducendo per fermare e regolamentare flussi e accoglienza dei minori stranieri: proprio per questo - conclude Roberti - risulta necessario mettere mano a una legislazione che, colpevolmente, offre maggiori tutele agli aggressori che le vittime.”