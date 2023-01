Violenza sessuale a Monfalcone, in manette 59enne, condannato a oltre sette anni

MONFALCONE - Il personale della Squadra Mobile della Questura di Gorizia ha eseguito un ordine di esecuzione di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica del capoluogo isontino ai danni di un cinquantanovenne di nazionalità italiana condannato a sette anni e mezzo di carcere per violenza sessuale. L'uomo, residente in provincia di Udine, era stato fermato ed arrestato dalle forze dell'ordine per reati commessi a Monfalcone tra il 2007 e il 2013. L'ordine di carcerazione è stato eseguito lo scorso 14 gennaio e rientra nella vasta attività della questura di Gorizia che, negli ultimi due mesi, ha tratto in arresto dieci persone a vario titolo.