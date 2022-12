Violenza sessuale, spaccio, rapina: raffica di arresti nell'Udinese, in tre condannati dalla Procura di Trieste

E' stata effettuata in questi giorni una lunga serie di arresti nell'udinese da parte della polizia, in seguito a condanne in via definitiva. I reati, commessi anni fa dagli arrestati, comprendono spaccio, violenza sessuale, riciclaggio o rapine. In almeno tre casi la pena è stata disposta dalla Procura di Trieste.

Fra questi un 32enne italiano, che è stato rintracciato e incarcerato a Udine. La Procura di Trieste gli ha inflitto una pena di 3 anni e 4 mesi di reclusione per una violenza sessuale avvenuta alcuni anni fa nel centro città. Sempre a Udine la Procura del capoluogo giuliano ha stabilito che un 31enne di origine campane dovrà scontare la pena di 4 anni 4 e 4 mesi per diversi episodi di rapina, avvenuti diversi anni fa a Udine. Infine un 66enne albanese è stato tratto in arresto (sempre in esito al dispositivo della Procura Generale di Trieste) per scontare cinque anni e cinque mesi di reclusione per fatti riguardanti lo spaccio di droga, avvenuti in questa provincia nel 2010, quando l’uomo era attivo nella piazza di spaccio udinese.