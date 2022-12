La segue sul bus e tenta di violentarla, lei si difende con lo spray urticante e lo fa arrestare

TRIESTE - La segue sull'autobus diretto alla periferia sud di Trieste e l'aggredisce tentando di obbligarla ad avere un rapporto sessuale con lui, ma lei riesce a difendersi utilizzando lo spray al peperoncino e lo fa arrestare. I carabinieri hanno fermato un trentottenne di nazionalità egiziana e residente nel capoluogo del Friuli Venezia Giulia con l'accusa di violenza sessuale ai danni di una minorenne, anche lei residente a Trieste. L'ennesimo gravissimo fatto di cronaca cittadina, come confermato da fonti in possesso di TriestePrima, è avvenuto la sera del 25 dicembre scorso. Gli investigatori che lavorano al caso mantengono il massimo riserbo sulla vicenda ma ciò che si apprende è che l'uomo, a giorni di distanza dall'arresto e dalla non convalida del fermo, risulta essere indagato per il reato di violenza sessuale. Le indagini sono affidate ai militari dell'Arma.

Nessuna escalation, gli ultimi casi

Alla metà di ottobre le violenze di natura sessuale a danni di minori e registrate nel 2022 dal pronto soccorso dell'ospedale Burlo Garofolo di Trieste erano otto. Il dato rappresenta più del 10 per cento delle violenze commesse ai danni di persone minorenni e denunciate alle forze dell'ordine. "Nessuna escalation, né un’emergenza - , come aveva sottolinaeto il dottor Alessandro Amaddeo, responsabile della struttura - ma un lieve aumento rispetto ai numeri riscontrati nel 2021". In quell'anno i casi erano stati sette. Tra le notizie dell'ultimo periodo spicca la condanna, ad opera della Cassazione, di tre giovani triestini accusati di violenza sessuale dopo aver fatto assumere, alle loro vittime, la cosiddettta droga dello stupro.