Condannato per violenza sessuale, latitante di 33 anni arrestato a Fernetti

Approfittando dell’orario di punta, aveva palpeggiato nelle parti intime una studentessa minorenne che si stava recando a scuola. Su quelle mani “lunghe” sono scattate ai polsi le manette, da parte dei militari della Stazione Carabinieri di Basovizza che, impegnati assieme alle pattuglie del Nucleo Operativo e Radiomobile e della Stazione di Aurisina, in un servizio coordinato di controllo del territorio a Fernetti. Gli stessi hanno individuato l’uomo, un latitante romeno di 33 anni mentre rientrava dalla Spagna, dove si era rifugiato per evitare il carcere. Era ricercato perché a causa di una pena di un anno e cinque mesi di reclusione per violenza sessuale aggravata ai danni di una minorenne, per un fatto commesso a Roma nel 2010. L’arrestato, al termine delle incombenze di rito, è stato condotto al carcere del Coroneo di Trieste.