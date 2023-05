Denuncia violenza sessuale, la procura apre un'indagine

TRIESTE - Un uomo viene denunciato da una ragazza per violenza sessuale e la procura avvia le indagini. E' successo lo scorso febbraio ma la notizia è trapelata solo nei giorni scorsi. Stando a quanto riportato dalla denuncia l'indagato, tra i 30 e i 40 anni e cittadino di origini asiastiche, aveva incontrato in un bar del centro la giovane, la quale lo aveva poi accompagnato a casa, poco lontano dal locale. Il presunto crimine, sul quale indaga la questura giuliana, si sarebbe consumato all'interno dell'androne del palazzo dove abita l'uomo, che è stato accusato di aver toccato le parti intime della ragazza contro la sua volontà. Al momento la procura ha disposto il prelievo del Dna dall'indagato e lo ha confrontato con alcune tracce di saliva trovate sugli indumenti della ragazza. Il faiscicolo d'indagine è in mano al pubblico ministero Matteo Tripani.

Così l'avvocato Achille D'Alessandro, che assiste l'indagato: "siamo in attesa di conoscere il contenuto di consulenza tecnica depositata in questi giorni presso la Procura della Repubblica, unico atto conoscibile dalla difesa perché il procedimento è ancora in fase di indagini".