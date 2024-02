Rapina e violenza sessuale: 23enne aggredita in centro

TRIESTE - Una giovane di 23 anni è stata vittima di rapina e violenza sessuale nei pressi di viale D'Annunzio nella notte tra sabato 24 e domenica 25 febbraio. Il grave episodio è avvenuto alle 4 del mattino in via Rigutti, trasversale di viale D'Annunzio. Come riporta Il Piccolo, due uomini a volto coperto alti circa un metro e ottanta hanno avvicinato la ragazza mentre rincasava e, dopo averla bloccata, le hanno rubato ciò che aveva ella borsa e l'hanno molestata, per poi dileguarsi e far perdere le tracce. La vittima è stata sentita dalla polizia di stato, che indaga sull'accaduto. Nelle ultime settimane, in città, si sta assistendo a un aumento di episodi criminosi, in particolare negli ultimi giorni sono state commesse una rapina in taxi in largo pestalozzi, un'altra in un supermercato di Ponziana e, questa notte, un furto da circa 20mila euro in un appartamento a San Vito.