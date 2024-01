Minacce di morte e violenza sulla ex, cinquantacinquenne dietro le sbarre

TRIESTE - Un cinquantacinquenne friulano noto alle forze dell'ordine è finito dietro le sbarre del carcere del Coroneo con l'accusa di maltrattamenti in famiglia, dopo aver assunto, per mesi, una condotta violenta ai danni dell'ex compagna. La donna, una trentottenne residente nel capoluogo giuliano, dopo una prima fase in cui non aveva mai denunciato i fatti, si è decisa a sporgere querela nei suoi confronti. L'uomo, nativo di Udine e senza fissa dimora, è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Miramare. I maltrattamenti andavano avanti dall'estate del 2023. Il soggetto in questione, scrivono i militari dell'Arma, "era già stato gravato pochi giorni prima dell’arresto dell’ammonimento del questore di Trieste, per un episodio di lite con la donna avvenuto in un bar, che si inseriva in un contesto di aggressioni sia fisiche che verbali perduranti da diversi mesi, avvenute anche alla presenza del figlio minore che la donna ha avuto da una precedente relazione".

Le minacce e l'arresto

Oltre alle violenze fisiche, il cinquantacinquenne friulano aveva minacciato più volte l'ex compagna. L'ultimo episodio, avvenuto in presenza dei carabinieri della compagnia di Aurisina, lo ha visto minacciare di morte la donna. L'uomo è stato bloccato prima che potesse aggredirla. "Pur avendo lasciato da giorni l’abitazione presso cui convivevano, vi era tornato nel tentativo di parlare con la donna". Per questi motivi, il pubblico ministero della Procura della Repubblica di Trieste, dottoressa Maddalena Chergia, ha disposto la custodia cautelare in carcere.