Picchia e rende succube il figlio minorenne: arrestata 52enne

Picchiava il figlio rendendolo completamente succube e costringendolo a mentire sui lividi e i graffi che aveva addosso, fino a renderlo incapace di difendersi. Una storia scioccante che, grazie alla segnalazione di una cittadina e alle indagini dei Carabinieri, ha trovato il suo colpevole: una donna triestina di 52 anni che è stata arrestata.

I Carabinieri hanno ricevuto la segnalazione di una donna, titolare di un pubblico esercizio a Trieste, riguardo al sospetto di maltrattamenti su un minore da parte della madre. Dopo i primi elementi sospetti, grazie anche alla tempestiva azione della Procura, sono immediatamente scattate le indagini del Nucleo Investigativo. Le intercettazioni ambientali attivate nell?abitazione hanno reso in brevissimo tempo prova delle violenze e delle vessazioni che un ragazzo minore era costretto a subire dalla propria madre.

La donna, inoltre, costringeva il figlio a mentire sulle risposte da fornire nel caso in cui qualcuno lo avesse interpellato sui vari segni, livide e graffi. In questo modo la donna era riuscita ad evitare in passato una condanna per reati simili. A rendere il quadro ancora più drammatico la situazione di degrado igienico in cui versava l?abitazione.

La totale sudditanza del ragazzo, che ormai uso a tale violenza si riproponeva costantemente alla madre senza alcuna forma di autodifesa, anche istintiva, ha condotto l?Autorità giudiziaria a richiedere immediatamente l?arresto della donna, 52enne triestina, e a disporre la custodia cautelare in carcere. Il ragazzo è stato invece affidato ai servizi sociali ed inizierà un percorso di recupero psicologico.