Ad Formandum, alla scoperta della scuola alberghiera con i virtual tour

La scuola alberghiera Ad Formandum ha preparato per voi una visita speciale degli interni delle sue sedi di Trieste e Gorizia. Tramite il virtual tour, infatti, potrete visitare la scuola direttamente dal divano di casa vostra, immergervi negli spazi e scoprire le attrezzature professionali che gli studenti utilizzano ogni giorno nella parte pratica delle lezioni. Il virtual tour della sede di Trieste include anche le interviste a due ex allievi della scuola alberghiera, che ora utilizzano e aggiornano quotidianamente le competenze nei loro luoghi di lavoro. Uno di loro è ora uno chef professionista e l'altro un sommelier.

Il virtual tour è accessibile al seguente link: https://www.adformandum.org/virtual-tour-scuola-alberghiera/ Potete inoltre divertirvi con un semplice gioco online dove potrete mettere alla prova le vostre conoscenze nella preparazione di risotti e caffè. Il gioco è accessibile al link: https://tmedia.live/adf-game/ Per informazioni sulle modalità di iscrizione è a disposizione la segreteria della scuola al tel. +39 040 566360 (TS) - +39 0481 81826 (GO) oppure via mail info@adformandum.org. www.adformandum.org