Virtus Verona, salgono a dieci i positivi nel gruppo squadra

Salgono a dieci i positivi nel gruppo squadra della Virtus Verona. A seguito del nuovo ciclo di tamponi effettuato nella mattinata di oggi, 9 maggio, sono infatti emerse ulteriori quattro positività. "Alla luce della situazione in continua evoluzione - scrive la Virtus sulla sua pagina Facebook - , ascoltate le autorità competenti, ogni attività è da considerarsi sospesa". Tra le attività sospese c'è anche la partita prevista per oggi pomeriggio. Nella giornata di ieri, infatti, dopo le prime positività scoppiate nel club veneto, l'autorità sanitaria aveva dichiarato “inopportuno il trasferimento dei soggetti presso altro Comune per lo svolgimento della partita in trasferta".