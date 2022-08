Virus Usutu: i primi due casi italiani sono in Fvg

I primi due casi italiani di infezione umana da virus Usutu sono stati identificati in Friuli Venezia Giulia. Si tratta di un arbovirus simile al West Nile virus. I due pazienti sono fortunatamente asintomatici. La notizia è riportata nell'ultimo bollettino sulla sorveglianza su West Nile e Usutu virus dell'Istituto Superiore di Sanità e aggiornato al 9 agosto. Dall'inizio della sorveglianza i primi di giugno, il virus è stato trovato anche in 58 pool di zanzare e 7 uccelli in Emilia Romagna, Lombardia, Marche, Friuli Venezia Giulia, Umbria, Toscana, Lazio e Veneto. Smentita invece la notizia di quattro contagi nel frusinate, diffusa qualche giorno fa.

Il virus Usutu è una infezione aviaria che raramente colpisce l'uomo. I sintomi più diffusi sono febbre, ittero, eruzioni cutanee e a volte, sintomi neurologici. Si presentano, in genere, dai 3 ai 14 giorni dopo il contagio. Questo virus ha origine africana ed è simile al West Nile, finora è circolato poco tra gli esseri umani e con sintomi non gravi, mentre invece ha causato grandi morie tra gli uccelli. Viene trasmesso in genere dalle zanzare ad animali ed esseri umani, non da uomo a uomo. Per quanto riguarda invece il West Nile, sale l'allerta in Italia per un aumento dei casi del 53 per cento in 10 giorni. Sono dieci i morti da giugno, tre solo nell'ultima settimana. Nessuno di questi in Fvg.