L'ambasciatore Usa in città, Nato e rotta balcanica al centro degli incontri

TRIESTE - I rapporti con la Nato e il fenomeno della rotta balcanica sono stati al centro degli incontri tra le istituzioni locali e l'ambasciatore degli Stati Uniti Jack Markell, in visita a Trieste nella giornata odierna insieme al console generale a Milano Douglass Benning. In particolare il presidente della Regione Fedriga ha espresso la volontà di "Stringere legami sempre più stretti" con gli Usa, le democrazie occidentali e la Nato per "una maggiore sicurezza su scala globale" visti "gli sviluppi in diversi scenari internazionali". Nell'incontro si è parlato, tra i vari temi, del ruolo che le democrazie occidentali e la Nato rivestono nel mantenimento della pace e della stabilità nel mondo, oltre che della recente nomina del Friuli Venezia Giulia quale Regione d'Onore 2024 da parte della National Italian American Foundation (Niaf). Si è parlato poi del progetto di nuovi accordi bilaterali con alcuni Stati americani per stimolare accordi commerciali e iniziative di carattere culturale, nonché della base area di Aviano, storicamente utilizzata dall'Aeronautica militare statunitense.

Fedriga: "Gettare basi per nuovi accordi"

"Abbiamo già iniziato a dialogare con alcuni Stati che presentano analogie con il Friuli Venezia Giulia sia per quanto riguarda il sistema manifatturiero sia per la logistica - ha sottolineato Fedriga -. Riteniamo che la diplomazia sia fondamentale per rafforzare i rapporti tra queste realtà, così come siamo certi che possa essere estremamente utile creare solide reti di collaborazione di carattere istituzionale". "Anche con il coinvolgimento diretto della Conferenza delle Regioni italiane - ha aggiunto il governatore - vogliamo infatti gettare le basi per nuovi accordi politici in grado di stringere legami sempre più stretti, generando benefici duraturi in tutti i settori e stimolando reciproche opportunità di crescita".

La Rotta Balcanica e il Porto Vecchio

In mattinata i diplomatici statunitensi hanno visitato il liceo Petrarca, dove hanno risposto alle domande di alcuni studenti e, nel pomeriggio, hanno incontrato il prefetto Pietro Signoriello, intrattenendosi sulla situazione relativa al fenomeno migratorio e alla rotta balcanica, nonché sugli sviluppi economici del territorio legati allo scaleo portuale e alla riqualificazione del Porto Vecchio. Un tema, questo, approfondito anche nell'incontro con il sindaco Dipiazza in municipio. Qui l'ambasciatore Markell ha lasciato sul libro delle dediche del Comune una frase "Alla gente di Trieste, diamo valore alla nostra storica partnership e guardiamo avanti per un luminoso futuro assieme".