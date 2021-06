Una giornata alla scoperta del Castello di Duino tra mare, segreti e sapori del territorio

Sabato 26 giugno l'Asd Grmada - Sea You di Malchina organizza un'escursione dedicata interamente al Castello di Duino. Il ritrovo è previsto alle 8:30 alla Baia di Sistiana dove ci si imbarcherà su gommoni, barche a vela e SUP, per navigare sotto il castello ed ammirarlo dal mare. Una volta raggiunta la tappa al porticciolo di Duino, una guida porterà via terra il gruppo alla scoperta dei segreti del Castello. Conclusa la visita, si procederà con una camminata lungo il sentiero Rilke per fare ritorno a Sistiana, dove è prevista una degustazione di vini e salumi tipici del territorio.

L'iniziativa, resa possibile grazie al contributo del Comune di Duino Aurisina, fa parte di un ciclo di eventi volti alla promozione turistica del territorio. Le attività dell'Asd si dividono fra il Carso ed il mare ed includono gli aperitivi con i SUP, i Picnic nei vigneti del Prosekar e altri eventi.

Il programma

Ritrovo presso l’infopoint di Sistiana alle ore 8.30

ore 9.00 imbarco e partenza verso Duino

ore 10.30 arrivo al porticciolo di Duino e visita del Castello

ore 12.00 ritorno a Sistiana mare lungo il sentiero Rilke e degustazione prodotti tipici del territorio

La quota di partecipazione richiesta è di 35,00€ a persona che include la gita via mare, la visita guidata, l’ingresso al Castello e la degustazione finale. Bambini fino ai 14 anni non compiuti 20,00€. L’evento è riservato a un numero limitato di persone nel pieno rispetto delle norme relative al contrasto del Covid-19.

Info e prenotazioni via FBmessenger o via mail all’indirizzo info@seayou.green

Info e contatti associazione:

https://www.seayou.green/

facebook: https://www.facebook.com/seayou.green

instagram: https://www.instagram.com/seayou_green/

tel. +39 346 7143901 (Francesca)