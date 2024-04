Tra le gallerie dell'acquedotto teresiano, in attesa di renderlo fruibile

TRIESTE - Una visita delle gallerie sottorranee per andare a ripercorrere un tratto del percorso dell'acquedotto teresiano. A organizzarla è la Sas, acronimo di Società adriatica di speleologia di Trieste. Venerdì 19 aprile alle 9.30 in prossimità di Piazzale Gioberti si svolgerà in anteprima assoluta la visita didattica a cui parteciperanno dodici alunni della classe quinta della scuola primaria "Ancelle della Carità" di Trieste. I bambini saranno accompagnati nell'esplorazione ipogea dall'insegnante e speleologa Alessandra Ressa e da otto esperti volontari della Sas in quella che sarà per loro un'avventura indimenticabile all'interno di un sito affascinante quanto misterioso sotto il quartiere di San Giovanni. Del labirintico acquedotto, costruito nel 1751 su mandato dell'imperatrice Maria Teresa il cui governo austro-ungarico comprendeva anche Trieste, sono stati recuperati, con laboriosi scavi durati diversi anni, oltre due chilometri di gallerie. Il sito, gestito dalla Sas grazie alla convenzione con il Comune di Trieste, è un monumento di valore storico e architettonico inestimabile per la città e per la storia della ricerca dell'acqua ad essa collegata, che ha portato Trieste a divenire la culla della speleologia mondiale. Il sito al momento non è ancora aperto ufficialmente alle visite, ma la Sas, in collaborazione con il Comune di Trieste, sta lavorando affinchè l'acquedotto divenga in futuro fruibile così come parte delle attrattive turistiche del nostro territorio.