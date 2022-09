Visite virtuali e reali nel Porto Vecchio del futuro: nasce "Porto Vivo"

Video, camminate virtuali e visite guidate reali per scoprire il presente e il futuro del Porto Vecchio, che diventa “Porto Vivo” nel nuovo progetto del Comune. L’obbiettivo dell’amministrazione comunale è quello di mostrare alla cittadinanza i progetti già in essere per l’antico scalo asburgico, illustrando nel modo più realistico e completo possibile quello che è stato definito come “uno dei progetti di riqualificazione e riorganizzazione urbana tra i più importanti del bacino mediterraneo” per “un bosco urbano tra Carso e città, come catalizzatore di sviluppo”.

Il progetto, presentato oggi in Municipio dal sindaco Dipiazza e dagli assessori Bertoli e Lodi, comprende un sito internet dedicato, una app, video informativi, videografica con modellazione 3D, esperienze video immersive a 360° e video di realtà aumentata attraverso i cellulari. Puntando il telefono sugli edifici e gli spazi del Porto Vecchio, sarà possibile avere informazioni sugli interventi di riqualificazione previsti, il tutto tramite sei totem digitali installati sul viale d’accesso nord, a lato del centro congressi.

E’ stata inoltre effettuata una mappatura completa in 3D di tutto il Porto Vecchio, che si potrà percorrere virtualmente nel dettaglio, come su Google Earth comprese le zone attualmente non ancora accessibili al pubblico perché gestite dall'Autorità Portuale (mappate con la collaborazione della capitaneria di porto). Sarà anche riprodotto il percorso della cabinovia. Il tour virtuale, fruibile anche tramite visore 360, contiene oltre 40 fotosfere, video 360° girati con droni e rendering di progetto.

Le persone potranno inoltre constatare di persona il procedere dei lavori tramite visite guidate, prenotabili sul sito, dal 3 al 14 ottobre per due volte al giorno (alle 13 e alle 14 nei giorni feriali). Saranno accessibili sul sito anche le interviste video dei noti architetti che hanno firmato i vari progetti. Tra questi Andreas Kipar, Guillermo Consuegra per il Magazzino 26, Massimiliano Fuksas per la prima stazione della cabinovia, Alfonso Femia per il Viale Monumentale e il Parco Lineare.

“Quelli che verranno illustrati nel progetto – ha spiegato l’assessore Lodi – non sono idee ma progetti esistenti. Entro l’anno dovrebbero andare in gara la Cabinovia e il bosco urbano, nei primi mesi dell’anno prossimo anche i due lotti del Parco Lineare e del Viale Monumentale, mentre il Magazzino 26, dove sarà realizzato il Museo del mare, è già stato consegnato alla ditta e i lavori partiranno nei prossimi giorni”.

“Vogliamo comunicare al pubblico come diventerà la città proibita, avvicinandola a quella esistente” ha dichiarato l’assessore con delega al Porto Vecchio Everest Bertoli, che ha aggiunto: “Qualcuno voleva portarci davanti alla Procura della Repubblica per aver portato in anticipo i soldi della progettazione, ma se adesso siamo a questo punto è proprio perché ci siamo mossi per tempo”.

Come visibile dai vari rendering, il bosco urbano sarà realizzato prima della riqualificazione dei singoli edifici, che sarà effettuata lasciando il parco interamente fruibile. Il sindaco Roberto Dipiazza ha infatti richiamato l’attenzione sull’opera di infrastrutturazione in corso, appaltata alla ditta Mari & Mazzaroli: “Abbiamo già installato migliaia di tubi sottoterra, abbiamo deciso di riqualificare completamente l’area, così sarà più facile richiamare investitori”.