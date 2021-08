Da Visogliano a Sistiana: la linea 70 continua fino a settembre

Continua per tutti i fine settimana d'agosto e i primi di settembre (fino alla chiusura dell orario estivo) la nuova linea 70 estiva che da Visogliano porta a Sistiana mare implementando il servizio della 44 che durante la settimana effettua alcune delle corse proprio in baia. Il biglietto si può acquistare in ogni rivendita al costo di euro 0.50. per corsa, ma chi è già in possesso di biglietti orari o abbonamenti può utilizzare quelli. Si può acquistare i biglietti direttamente online.

E sono sempre disponibili per tutti gli alberghi affittacamere e b&b i biglietti da consegnare omaggio ai propri clienti (acquistati dal Comune tramite l imposta di soggiorno) da ritirarsi presso l infopoint di Sistiana.

Un servizio molto apprezzato finalizzato anche alla riduzione della presenza di automobili in Baia di Sistiana-. Nel 2018 abbiamo richiesto dapprima alla Trieste Trasporti e poi alla Regione per il tramite di TPL FVG il ripristino della vecchia linea 73 (che aveva una percorrenza su più frazioni) ma i costi km ed ora le normative covid non avevano permesso il ripristino (anche per i costi e la durata del viaggio) della linea.

Con la Regione, - ha comunicato Massimo Romita Assessore all Ambiente e Turismo - che ringrazio per la importante supporto che ci ha dato negli ultimi due anni in particolare, stiamo sviluppando un progetto che permetta il prossimo anno di realizzare una nuova linea estiva, che percorra tutto il perimetro del territorio al fine di rendere più agevole l utilizzo. L obiettivo finale è la riduzione dell' inquinamento e la mobilità delle persone.