Pochi passeggeri, stop ai voli Ryanair dallo scalo di Trieste

A causa della poca affluenza di passeggeri legata all'emergenza sanitaria in corso, molti voli da e per l'aeroporto di Ronchi del Legionari si fermano. Lo ha riportato l'agenzia Dire. Dal 18 gennaio saranno infatti cancellati i collegamenti Ryanair con Londra, Bari, Cagliari, Catania, Napoli e Palermo per dieci settimane. Restano comunque attive le tratte fornite da altre compagnie.