Effetto Coronavirus: cancellati i voli per Monaco e Valencia

La compagnia low cost Ryanair ha deciso di sospendere il volo su Valencia a causa delle restrizioni anti-Covid-19 imposte per i passeggeri diretti in Italia dalla Spagna. Il volo sarà operativo ancora una settimana per permettere ai turisti di far rientro alle proprie desinazioni. Lo ha riportato il Tgr Rai Fvg. Ma Ryanair non è la sola ad aver preso questo tipo di decisione: anche Lufthansa, che aveva annunciato la ripresa dei voli per Monaco, ha fatto dietrofront. Il collegamento, secondo quanto dichiarato dall'amministratore delegato di Trieste Airport, Consalvo, potrebbe riprendere il 26 ottobre.

