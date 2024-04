Volo di tre metri al sacrario di Redipuglia: ferito un bambino di 10 anni

FOGLIANO REDIPUGLIA (GO) - Un bambino di 10 anni cade da tre metri in prossimità della scalinata del sacrario di Redipuglia e viene soccorso in elicottero dai sanitari del 118. È successo intorno alle 18:15 di oggi, venerdì 26 aprile. Il bimbo è stato trasportato all'ospedale di Udine in codice rosso ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto anche un'ambulanza con automedica e i carabinieri di Gradisca D'Isonzo. Notizia in aggiornamento.