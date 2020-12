Mutazione del virus: stop ai voli tra Italia e Uk, verso la cancellazione anche il Trieste-Londra

L'Italia sospende i voli con il Regno Unito in seguito all'allarme per la nuova variante di coronavirus riscontrata nel paese e nella lista dei collegamenti che dovrebbero subire cancellazioni ci sarà anche l'aeroporto di Ronchi dei Legionari da cui partono i voli per lo scalo di Londra Stansted. A comunicare la notizia è stato il ministro degli Esteri Luigi Di Maio. "Come Governo abbiamo il dovere di proteggere gli italiani, per questa ragione, dopo aver avvisato il Governo inglese, con il Ministero della Salute stiamo per firmare il provvedimento per sospendere i voli con la Gran Bretagna".

Trieste-Stansted

Nel dettaglio, dall'aeroporto di Trieste partono diversi voli per Stansted. Al momento della pubblicazione di questo articolo (15:15 di oggi 20 dicembre ndr) sui siti ufficiali dei due scali non si evidenziano modifiche ai collegamenti. La stessa firma che ufficializzerà lo stop ai voli dovrebbe arrivare nelle prossime ore e lo stesso dovrebbe fare la Francia che sta valutando di sospendere anche i treni provenienti dall'Eurotunnel.

La situazione negli altri paesi

Identica decisione che potrebbe prendere la Germania mentre l’Olanda e il Belgio hanno già fermato gli aerei in arrivo da Londra. La decisione arriva dopo che il ministro della salute britannico Matt Hancock ha annunciato l'individuazione di una nuova nuova variante di coronavirus nel Regno Unito. "E' fuori controllo" ha detto Hancock giustificando di fatto il lockdown duro deciso in Inghilterra, Scozia e Galles. Da quello che è emerso la variante circolerebbe già in Europa.

Le parole di Crisanti

"Bisogna verificare se questa variante si trova già in Italia e quindi dare risorse ai laboratori per fare i sequenziamenti. Più si diffonde più causa malattie e morti, è evidente". A dirlo all'Adnkronos è il virologo Andrea Crisanti, commentando la nuova variante più aggressiva del coronavirus che si sta diffondendo nel sudest dell'Inghilterra e che è stata rilevata anche in Danimarca, Olanda e Australia. "La nuova variante "è apparsa questa estate in Spagna ed effettivamente ha un R0 superiore agli altri - spiega il virologo e docente di microbiologia dell'università di Padova - Non si sa se la risposta immunitaria prodotta dai vaccini copre anche questa variante, è un interrogativo al quale ancora non c'è risposta".

Il precedente

Una cosa del genere, tuttavia, è già accaduta, spiega il virologo, "con la variante di Shanghai che ha soppiantato quella di Wuhan". Quanto sta accadendo, dunque, "è normale" dice Crisanti, che precisa: "Non è che non bisogna allarmarsi ma bisogna cercare di capire cosa sta accadendo, quanto questa cariante si diffonde rispetto all'altra, se è più virulenta e se pone effettivamente problemi al vaccino, tutti quesiti ai quali non abbiamo risposta".