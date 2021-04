Asugi a caccia di associazioni di volontariato per supporto all'attività di vaccinazione

Obiettivo della collaborazione è garantire supporto e accoglienza delle persone in procinto di ricevere il vaccino

ASUGI ha pubblicato un avviso, consultabile online sull’Albo aziendale, rivolto alle associazioni di volontariato per partecipare al “Progetto finalizzato a fornire attività di accoglienza/assistenza all’utenza presso le diverse sedi vaccinali dell’A.S.U.G.I. adibite alla somministrazione dei vaccini SARS-COV2/COVID19”.

Obiettivo della collaborazione è garantire supporto e accoglienza delle persone in procinto di ricevere il vaccino SARS-COV2/COVID 19, nonché basilare assistenza nell’adempimento delle eventuali operazioni di tipo burocratico (ad es. sostegno/aiuto nella verifica della documentazione, collaborazione nella compilazione della documentazione vaccinale ed eventuale supporto al personale amministrativo per l’identificazione dell’utente e per la verifica della prenotazione) da eseguire nell’immediatezza, all’interno delle sedi vaccinali dislocate sia nell’area Giuliana sia nell’area Isontina.

La selezione delle associazioni, ai fini dall’eventuale stipula del rapporto convenzionale, avverrà da parte di una commissione, che valuterà e individuerà motivatamente, tra le associazioni in possesso dei requisiti richiesti che abbiano manifestato il proprio interesse al convenzionamento, quelle più idonee in base ai parametri indicati nell’avviso.