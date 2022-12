"Vynnyki bazar", il nuovo libro di Massimiliano Alberti sulla guerra in Ucraina

E' uscito nelle librerie "Vynnyki bazar" (infinito edizioni, 224 pag. 16 euro), l'ultimo libro di Massimiliano Alberti. Dopo "L'invitato" e "La Piccola Parigi", lo scrittore triestino ha deciso di incentrare la sua ultima opera sulla storia di quattro giovani ucraini e sui loro sogni sfumati a causa dell'invasione russa.

Il libro

Leopoli, Ucraina. È qui che, in uno dei dodici mercati della città, sgobbano dall'alba alla sera Oleh, Arseniy, Mariya e "Carpa", poco più che adolescenti in cerca del loro futuro e di una via d'uscita dal Vynnykivski bazar verso una vita migliore. Nel volgere di pochi mesi a tutti e quattro la vita presenterà il conto, mentre la guerra bussa alle porte dell'Ucraina indossando la divisa dell'Orso russo. Terza prova di altissimo livello per Massimiliano Alberti. Dopo "L'invitato" e "La Piccola Parigi", "Vynnyki bazar" è il libro della maturità letteraria, in tutto e per tutto un grande, amaro, indimenticabile racconto d'autore.

L'autore

Massimiliano Alberti nasce a Trieste nel 1979, in quel cantuccio di terra cosmopolita che ha fatto da arena a molti scrittori. Assunto presso un’importante azienda del mondo del caffè, è proprio il lavoro a portarlo a coltivare la passione per i libri e la scrittura. Nipote dello scultore Tristano Alberti, cresce fra i bozzetti, i quadri e le statue del nonno. L’influen- za artistica lo incoraggia a scrivere e così nasce il suo romanzo d’esordio, L’invitato (Infinito edizioni, 2018), cui è seguito La Piccola Parigi (2020).