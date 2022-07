Warstila, giovedì nuovo presidio dei lavoratori

Nuovo presidio in programma per i lavoratori Wartsila di Trieste che chiamano i cittadini a scendere in piazza della Borsa giovedì 4 agosto dalle 9 alle 12. Lo riporta il Tgr Rai Fvg. Intanto, le macchine della fabbrica di San Dorligo si fermeranno otto ore in ogni turno. Anche nelle sedi di Genova, Napoli e Taranto ci saranno astensioni di quattro e due ore.