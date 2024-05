Warstila, per sindacati proposte di Msc "largamente insufficenti"

TRIESTE - Questione Wartsila e Msc: si è svolto oggi a Trieste l'incontro tra le organizzazioni sindacali di Fim, Fiom, Uilm nazionali, territoriali, le Rsu e Msc sulla cessione dello stabilimento triestino di Wartsila, per la verifica del piano industriale, della salvaguardia dell'occupazione e delle condizioni contrattuali per il passaggio dei lavoratori da Wartsila a Msc. Una nota congiunta delle sigle sindacali ha specificato che Msc, pur essendo disponibile ad avviare una trattativa, ha dichiarato di voler riconoscere la sola applicazione dei trattamenti economici e normativi del Ccnl e l'anzianità maturata dai lavoratori, oltre che rendersi disponibile a riconoscere una parziale integrazione economica durante la cassa integrazione e a ridurre il più possibile l'utilizzo degli ammortizzatori sociali.

Prossimo confronto il 28 maggio

"Come Fim, Fiom, Uilm - così la nota - abbiamo ritenuto largamente insufficienti tali proposte, rivendicando la necessità di salvaguardare gli effetti della contrattazione aziendale vigente per tutti i lavoratori ex Wartsila. Vista la distanza tra le parti, il confronto è stato aggiornato al 28 maggio prossimo per il prosieguo della trattativa".

Sempre nella mattinata di oggi le organizzazioni sindacali e le Rsu hanno anche incontrato la direzione di Wartsila Itali per una verifica degli organici del gruppo e per un aggiornamento del piano industriale. Su quest'ultimo, sempre stando alla nota sindacale congiunta, "come Fim, Fiom, Uilm e Rsu abbiamo chiesto al gruppo impegni industriali, investimenti e garanzie sull'occupazione in tutti i siti italiani oltre il 31 dicembre 2025, data di scadenza del piano presentato da Wartsila. Abbiamo inoltre chiesto di trovare soluzioni economiche per i lavoratori che transiteranno a Msc e di definire gli organici sito per sito e il numero di lavoratori che Wartsila intende trasferire ala società subentrante. tutto ciò tenendo conto della volontà di Wartsila Italia di cedere l'intero compendio industriale triestino a Msc, divenendone nei fatti società affittuaria". Il prossimo 28 maggio le sigle hanno dichiarato proseuguirà il confronto su questi temi anche con Wartsila Italia, mentre nei prossimi giorni, sempre i sindacati, hanno annunciato che saranno organizzate le assemblee con i lavoratori.

Intanto, come rifersice Ansa, Medlog, del gruppo Msc, si è detta "fiduciosa di poter addivenire nelle prossime settimane a una chiusura positiva dell'accordo. Dal punto di vista delle procedure che sovrintendono l'accordo con Wartsila sono in corso approfondimenti dal punto di vista tecnico e ambientale, prodromici alla firma definitiva".