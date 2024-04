Wartsila, l'accordo si avvicina: verso la prima bozza di un'intesa

ROMA - "Un passo avanti verso la definizione di una intesa" è una collaborazione tra le parti in gioco con l'obbiettivo "giungere alla sottoscrizione dell'accordo di programma entro giugno". Così l'assessore regionale al lavoro Alessia Rosolen ha commentato l'incontro svoltosi ieri a Roma al ministero dell'industria e del made in Italy, in merito al tavolo di crisi della Wartsila, alla presenza di Gianpietro Castano per il Mimit.

Per la Regione, uno degli elementi di maggior rilievo della giornata è stata la consegna di contributi utili alla stesura di una prima bozza di intesa tra tutte le parti coinvolte nella vicenda. Nel corso delle ultime ore sono giunte infatti al Ministero le ultime indicazioni di Msc, Wartsila e Regione, che ora verranno perfezionate dagli uffici del Mimit. La previsione è quella di avere entro metà maggio la stesura di una prima bozza sulla quale avviare un confronto tra tutte le parti.

Inoltre, nella giornata di oggi, si terrà sempre a Roma un incontro tra Msc, sindacati e Confindustria Alto Adriatico durante il quale verrà illustrato il piano industriale per la costruzione di carri ferroviari e il relativo passaggio dei lavoratori nella nuova produzione nell'area di Bagnoli della Rosandra.