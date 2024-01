Wartsila, inizia l’assemblea dei lavoratori: forze dell’ordine sul posto

TRIESTE - E’ iniziata da pochi minuti l’assemblea dei lavoratori della Wärtsilä nella sede di Bagnoli della Rosandra a Trieste. Mentre le forze dell’ordine intervenute a margine temono qualche gesto dimostrativo da parte degli operai, esponenti di alcune sigle sindacali, cercano di placare gli animi, nell’attesa di notizie concrete.

Durante l’assemblea alla quale ha partecipato la quasi totalità dei lavoratori, e’ stato fatto un riassunto della situazione, con l’impegno di organizzare due manifestazioni in città il 27 gennaio, ed eventualmente a Roma, alla luce di quanto verrà stabilito nelle prossime riunioni con le istituzioni. “Chiediamo ai lavoratori un impegno per una grande partecipazione” hanno sottolineato le sigle sindacali. Ricordiamo infatti che in data odierna, alle 17.30 presso la Presidenza della Regione Friuli Venezia Giulia, in piazza Unità d’Italia, si terrà l’incontro organizzato alla luce della decisione di Wartsila di non giungere ad alcun accordo sugli ammortizzatori sociali. Inoltre, è già prevista un’ulteriore riunione presso la sala del parlamentino del Ministero dell’Impresa e del Made in Italy, per il prossimo 16 gennaio alle ore 11. Notizia in aggiornamento.