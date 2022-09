Wartsila, tra le 12 e le 15 mila persone al corteo in difesa dei lavoratori

Migliaia di persone (12 mila per la questura, 15 per i sindacati) sono scese in strada oggi, 3 settembre, per prendere parte al corteo a sostegno dei lavoratori Wartsila. La manifestazione è stata indetta da Cgil, Cisl e Uil per chiedere il ritiro della procedura di licenziamento avviata dalla dirigenza Wartsila e il rilancio del settore industriale di Trieste. Presenti diversi rappresentanti delle Istituzioni, tra cui il governatore del Fvg Massimiliano Fedriga, il sindaco Roberto Dipiazza e l'arcivescovo Giampaolo Crepaldi, realtà associative e cittadini.



Il corteo, partito alle ore 17 da Foro Ulpiano, ha percorso le vie del centro cittadino e si è concluso in piazza Unità.