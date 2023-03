Wartsila, la Cisl: "Il governo orienti soluzioni credibili"

"Noi pensiamo che il Governo deve cominciare a informare le parti sociali sule manifestazioni di interesse che si sono registrate in queste ultime settimane e in questi ultimi mesi e deve orientare una soluzione che sia la più credibile sotto il profilo industriale per salvaguardare produzioni, posti di lavoro e bisogni di questo territorio non solo dell'occupazione diretta di Wartsila ma anche quella dell'indotto". Le parole, riportate da Ansa e relative alla crisi Wartsila, sono quelle del segretario generale della Cisl Luigi Sbarra, in occasione di un incontro a Trieste. Giovedì è in programma il tavolo al Ministero delle Imprese e del Made in Italy. "Il governo - così Sbarra - è chiamato a presentare soluzioni che assicurino la continuità produttiva, la tutela e la salvaguardia dei posti di lavoro diretti e dell'indotto".