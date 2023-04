Delusione Wartsila: l'azienda chiede altro tempo

ROMA - Un nulla di fatto e tanta delusione dopo il tavolo al Mimit per la vertenza Wartsila. Come riporta Ansa, l'azienda ha chiesto un rinvio di trenta giorni per vagliare le proposte di interesse, ma il Governo ne ha concessi 20. Il prossimo incontro sarà il 5 maggio. Delusione da parte dei sindacati, fiducia da parte del Governatore Fedriga e di Confindustria. Stando a quanto si apprende, nelle more, non ci sarà ricorso agli ammortizzatori sociali.