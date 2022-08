Wartsila, Dipiazza: "L'ordinanza per 'bloccare' i motori non si può fare"

L’ordinanza per bloccare il transito dei tir dai magazzini che contengono i motori della Wartsila “non si può fare”. Lo dichiara il sindaco Dipiazza dopo l’annunciato incontro con gli uffici comunali.

La protesta dei lavoratori della Wartsila, intenzionati a bloccare il trasferimento dei motori da Trieste, ha trovato un appoggio quasi unanime in città, anche dai lavoratori portuali e dai vertici dell’authority, tanto che il sindaco ha valutato la possibilità di bloccare il traffico pesante all’uscita dello stabilimento Sea Metal.

“Non si può fare – ha dichiarato il sindaco, contattato al telefono - perché andiamo incontro ad una sorta di 'abuso d’ufficio'. La nave arriva dal Marocco, con costi altissimi e potrebbero farci causa per ottenere il risarcimento. Il sindaco non può usare così il denaro pubblico. In vent’anni ho sempre seguito le direttive miei uffici e il mio direttore generale ha detto che non si può fare. Siamo sempre in prima fila con i lavoratori della Wartsila ma non possiamo commettere reati, bisogna protestare seguendo la legge. Nemmeno la Prefettura è d’accordo con questa ordinanza”.

Dipiazza ha poi ricordato che “nel 2017 abbiamo comprato quei 30 ettari ma in cambio la Wartsila sarebbe dovuta rimanere a Trieste, invece se ne stanno andando dopo cinque anni. Vediamo ora come si comporteranno, se faranno delle provocazioni sapremo rispondere”.