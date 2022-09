Wartsila prende tempo, rinviata al 21 l'udienza sull'esposto dei sindacati

TRIESTE - Wartsila prende tempo. E' stata rinviata a mezzogiorno del prossimo 21 settembre l'udienza di fronte al giudice del lavoro del tribunale di Trieste in merito all'esposto presentato dalle sigle sindacali per comportamento antisindacale. Esposto che ha ricevuto, nella giornata di ieri 13 settembre, l'appoggio da parte della stessa Regione Friuli Venezia Giulia. Gli avvocati della multinazionale hanno chiesto il rinvio per poter visionare i documenti presentati dall'amministrazione regionale. Una settimana dopo (il 28 settembre) sarà la volta invece della decisione del tribunale sull'esposto firmato da Fedriga.