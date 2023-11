Wartsila: il Ministero “diserta” il convegno, la rabbia dei lavoratori

TRIESTE - Manca il rappresentante del Ministero al convegno sulla crisi industriale con focus su Wartsila, e le Rsu dei lavoratori insorgono con uno striscione di protesta. E’ successo questo pomeriggio, giovedì 16 dicembre, all’incontro organizzato dal centro culturale Veritas “L’industria a Trieste, luci e ombre”, a cui era stato invitato Giampietro Castano, responsabile dell'Unità gestione vertenze del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Nonappena è stata annunciata la sua assenza i lavoratori hanno spiegato lo striscione chiedendo “rispetto per i lavoratori di Wartsila e dell’indotto, dov’è Castano, dov’è il Governo? C’è bisogno di risposte, il 31 dicembre è ieri”. Il riferimento è la data in cui termina il contratto di solidarietà per i lavoratori della multinazionale ma al momento, a un mese e mezzo da questa scadenza, non c’è ancora chiarezza sulle proposte industriali che si auspica definiranno il futuro dell’azienda. All’incontro hanno partecipato i rappresentanti dei sindacati confederali Michele Piga per la Cgil, Alberto Monticco per la Cisl e Antonio Rodà per la Uil, oltre all’assessore regionale al Lavoro Alessia Rosolen e Massimiliano Ciarrocchi, direttore generale di Confindustria Alto Adriatico.

“Sono deluso dall’assenza di Castano - ha dichiarato Rodà -, le Rsu Wartsila hanno fatto bene a dare un gesto di preoccupazione perché il 30 settembre doveva essere giorno entro cui si sarebbe dovuto convocare un tavolo per cominciare a vedere le proposte industriali che dovrebbero insediarsi. E’ stato fatto capire che le lettere d’interesse ci sono ma non sappiamo nulla. Ora siamo a metà novembre e noi con fatica abbiamo fatto un accordo che proroga il blocco dei licenziamenti fino alla fine di quest’anno e che gestisce questa situazione in cui la fabbrica è di fatto vuota”.

Il pericolo concreto, secondo l’esponente Uil, è “la possibilità che la multinazionale finlandese, il primo di gennaio, apra una procedura di licenziamento collettivo, questo significa che dovrebbero comunque tenere sul groppone per sei mesi i lavoratori, ma è un costo che possono mettere a preventivo e affrontare, loro mirano ad arrivare a quel risultato. Questo ci pone in forte preoccupazione”. “Abbiamo scritto una lettera a Fedriga e al Prefetto - ha concluso Rodà - affinché ci diano conforto e mettano pressione rispetto alla convocazione di un tavolo nazionale che tarda troppo ad arrivare”.