Wartsila, tavolo al ministero il 23 marzo: sei aziende interessate

SAN DORLIGO DELLA VALLE - DOLINA - Convocato per il 23 marzo dal ministero delle imprese e del Made in Italy il tavolo sulla vertenza Wartsila Italia, presieduto dal sottosegretario Fausta Bergamotto. Il tavolo è previsto per le 11, saranno presenti i rappresentanti dell'azienda, della Regione Friuli Venezia Giulia e le parti sociali. Lo comunica una nota del Ministero. Sono state raccolte le proposte da diverse cordate imprenditoriali e, come riportato dall'agenzia Dire, i sindacati si attendono dettagli sulle quattro possibili risposte di reindustrializzazione (sulle sei ricevute) nel sito di Bagnoli della Rosandra, dopo che la Wartsila ha deciso di cessare la produzione di motori nel sito di Trieste, lasciandovi ricerca-sviluppo e servizi.

"Vogliamo sapere chi rileverà le attività produttive - spiega alla 'Dire' Marco Relli, segretario provinciale Fiom-Cgil di Trieste - e bisogna fare presto, perché stiamo rischiando di perdere le competenze. Molti lavoratori si stanno 'guardando in giro', altri sono fuoriusciti spontaneamente, e diverse aziende stanno mostrando interesse nei confronti del personale specializzato e quello con competenze di un certo livello".

Pochi i dettagli comunicati dall'advisor ai sindacati, aggiunge Relli, proprio per non 'bruciare' le opportunità. "Sappiamo che sono arrivate sei proposte in tutto. Due sono state messe da parte in quanto interessate solo all'aspetto finanziario. Quattro proposte invece arrivano da industrie metalmeccaniche, una italiana e tre straniere. Questo ci rende 'curiosi', e giovedì prossimo ci aspettiamo di uscire dal tavolo con qualcosa di concreto", conclude il segretario Fiom.