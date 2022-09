Wartsila, il ministro del Lavoro Orlando: "Da azienda comportamento inaccettabile"

"Oggi ai lavoratori Wärtsilä a Trieste ho manifestato tutta la mia vicinanza e l'intenzione di non mollare, il comportamento della multinazionale è inaccettabile". Lo ha scritto in un post il ministro del Lavoro Andrea Orlando, che nella mattinata di oggi ha incontrato i lavoratori dell'azienda Wartsila in presidio davanti allo stabilimento a Bagnoli della Rosandra. "È un bene l'unità delle istituzioni e delle forze politiche a difesa del lavoro e del tessuto produttivo - continua Orlando -. È il momento di concretizzarla rafforzando le norme che sono state approvate in legge di bilancio sulle delocalizzazioni, dando al territorio e ai lavoratori degli strumenti in più".