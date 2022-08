Wartsila reclama i motori, i sindacati: "Dallo stabilimento non uscirà nulla"

Wartsila reclama i suoi motori e chiede l'intervento della Prefettura per riuscire a farli uscire dai magazzini. Lo ha riportato Il Piccolo. Ma se da una parte la società ha dalla sua la legge, il messaggio dei lavoratori è sempre stato molto chiaro: dallo stabilimento non uscirà nulla. Il rischio ora è che ci sia un'escalation che potrebbe portare incidenti e denunce. Resta da attendere il periodo immediatamente successivo a Ferragosto, quando Wartsila cercherà di imbarcare i sei propulsori da consegnare alla società coreana Daewoo.

Dall'annuncio dei licenziamenti, Warstila si è vista bloccare dal presidio motori per circa 60 milioni. La consegna alla Corea del Sud si sarebbe dovuta formalizzare il 23 luglio, ma la società ha preferito evitare per evitare tensioni. Oltre alla Daewoo, lo stabilimento di Bagnoli ha in questo momento in produzione e consegna una quarantina di motori per clienti come Fincantieri, Terna, A2a, Msc, Tui Cruises.

Come evidenziato da Il Piccolo, dalla Prefettura arriva un invito implicito a lasciar partire i motori, mentre i sindacati rimangono fermi sulle loro posizioni: "In questo momento non c'è nessuna trattativa volta a risolvere positivamente la crisi e, pertanto, non c'è alcun presupposto per mollare il blocco ai cancelli - ha spiegato Antonio Rodà (Uil) -. Il Sindaco, incontrato l'indomani della manifestazione, si è fatto parte attiva per unire le istituzioni, cercando di fare squadra. Vorremmo che da tutto il territorio arrivi una forte pressione su Wartsila, affinchè non cerchi di fare delle forzature che non farebbero altro che esasperare i lavoratori e alzare la tensione".