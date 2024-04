Wartsila: Msc presenta il piano da 100 milioni

ROMA - Si è concluso poco fa a Roma l’incontro con Msc, in cui è stato illustrato il piano industriale che comprenderà il comprensorio Wartsila. Come riferisce Alessandro Gavagnin, segretario territoriale Fim Cisl, Msc ha in mente di investire nello stabilimento 104 milioni di euro e di produrre a trieste 1000 carri ferroviari, 3000 carrelli (2 mila produzione locale e mille per esportazioni) e di effettuare manutenzione e revisione di circa mille carri annui. L'organico prevede 300 persone complessive solo per produzione carrelli e carri e ulteriori 100 addetti che potrebbero aggiungersi per l’attività di manutenzione dei 1000 carri annui e di un’attività logistica. L'impiego di tutti e 300 lavoratori è previsto per luglio 2027. Al tavolo hanno partecipato anche i sindacati confederali Fiom e Uilm.

Le fasi del progetto

Il progetto si dividerà in cinque fasi: ripristino aree interne e lavori interni, ridesignazione delle aree, spostamento e efficientamento impianti, ottenimento delle certificazioni (primi vagoni prototipi installazione manuale), settaggio della produzione, produzione e regime.

Le tempistiche

I tempi invece, prevedono a metà 2024 il trasferimento ramo di azienda Wartsila a msc, nel 2025 lavori di ristrutturazione e ottenimenti certificazioni, nel 2026 l'inizio di attività, formazione in The job e incremento delle attività, a metà 2027 il pieno regime delle attività produttive e l'inizio dell'attività di manutenzione. "Ora abbiamo calendarizzato i prossimi incontri - spiega Gavagnin -, previsto il primo il 9 maggio ore 11 in Confindustria. Secondo appuntamento il 28 maggio ore 10. E' un progetto ambizioso, sicuro e che guarda al lungo periodo. Progetto che dà prospettiva a tutto il territorio e a tutti i lavoratori Wartsila".