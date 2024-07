Wartsila e Msc: ratificato l'accordo al ministero

TRIESTE - Oggi al Mimit, alla presenza del Ministro Urso, è stato ratificato l’”Accordo quadro” che declina i tempi di attuazione del processo di reindustrializzazione dello stabilimento Wartsila di Bagnoli della Rosandra. L'accordo sindacale era stato sottoscritto il 6 luglio scorso dalle organizzazioni sindacali, Confindustria, Wartsila Italia e Msc. Fim, Fiom, Uilm e le Rsu "attendono ora la firma dell’accordo di programma prevista per il 29 luglio, per dare piena attuazione agli impegni assunti in questa importante vertenza industriale che sosterrà e vincolerà la realizzazione del progetto di reindustrializzazione di Msc salvaguardando l'occupazione nel sito triestino" spiegano i sindacati in un comunicato congiunto.

Le organizzazioni sindacali hanno chiesto al Ministero di prevedere degli incontri periodici per verificare gli stati di avanzamento dei due piani industriali di Wartsila e MsC, che a regime dovranno garantire l'occupazione e la continuità industriale dei siti del gruppo Wartsila a Trieste, Genova e Napoli. "Si tratta di un epilogo positivo della vertenza Wartsila - sostengono le sigle sindacali, che salvaguarda i posti di lavoro e la prospettiva industriale dei siti, resa possibile dalla tenacia e alla determinazione dei lavoratori e delle lavoratrici che in questi due anni hanno sempre sostenuto le iniziative promosse dal sindacato e dalle Rsu".

Gli assessori regionali alle attività produttive Sergio Emidio Bini e al lavoro Alessia Rosolen hanno affermato che "la firma dell'accordo sindacale sulla riconversione del sito industriale Wartsila di Bagnoli della Rosandra ha richiesto una volontà fortissima della Regione e un confronto in cui tutte le parti vanno ringraziate, a partire dai lavoratori che hanno dimostrato un enorme senso di responsabilità nell'arco di mesi complicati".

In base all'intesa, tutti i posti di lavoro vengono salvaguardati con il subentro nel sito industriale triestino di Msc. "La Regione è fortemente impegnata nel mantenere e valorizzare la vocazione industriale di tutto il territorio triestino e per questo interverrà concretamente per l'infrastrutturazione ferroviaria, che troverà un primo finanziamento proprio con la manovra di assestamento. L'area giuliana - ha detto Bini - ha una storia industriale importante che non poteva essere cancellata".