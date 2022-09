Wartsila, esplode la protesta in fabbrica: "Da qui non passa nessuno"

TRIESTE - "Abbiamo atteso che si muovesse qualcosa, ma niente si è mosso. In attesa di burocratiche sentenze che rischiano di allungare il brodo, con il Governo che "partorisce un topolino" ma si guarda bene dal dare fastidio a Confindustria. E allora ci siamo mossi noi per primi, perché non sopportiamo più di essere un soggetto passivo di questa vicenda, perché questa lotta è la nostra e nessuno può sostituirsi a noi nel dirci come dobbiamo farla". Un centinaio di lavoratori della Wartsila, questo secondo quanto si apprende, nella mattinata di oggi hanno protestato contro il piano di mitigazione e in merito agli ultimi sviluppi della vicenda industriale.

"Wartsila non può decidere le politiche industriali"

"Ci siamo organizzati da soli - scrivono in una nota - e abbiamo mosso un corteo interno, tra i macchinari, tra le postazioni, negli uffici. C'era qualche brillante dirigente che oggi voleva pure organizzare un meeting per spiegarci il piano di mitigazione, ma come abbiamo già detto noi non accettiamo e non accetteremo nessun piano che non parta dalla salvaguardia dei posti di lavoro e dalla continuità produttiva dello stabilimento. Non può essere l'azienda a decidere sulle politiche industriali del nostro territorio, della nostra Trieste. Questo compito spetta allo Stato, che deve iniziare a riappropriarsi del ruolo di regista che gli compete sul modello di sviluppo economico".

Una decisione che non è andata giù ai rappresentanti dei sindacati che questa mattina erano impegnati in tribunale per l'udienza sul comportamento antisindacale della multinazionale finlandese. La decisione del giudice del lavoro è stata rimandata al prossimo 21 settembre.