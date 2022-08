Wartsila, il giorno della protesta: otto ore di sciopero e presidio in piazza

Oggi, giovedì 4 agosto, i lavoratori della Wartsila organizzano una nuova protesta, con otto ore di sciopero e il presidio in piazza della Borsa dalle nove a mezzogiorno. Prenderanno la parola dal palco le sigle sindacali. Attesi anche i rappresentanti delle istituzioni. Contemporaneamente si uniranno allo sciopero anche gli stabilimenti di Genova, Napoli e Taranto, tutte le altre sedi italiane della multinazionale. La richiesta è il ritiro della procedura di licenziamento per 450 lavoratori. Gli organizzatori prevedono un flashmob, l'intenzione è quella di appoggiare a terra un analogo numero di caschi da lavoro e berretti, per dare la misura della quantità di persone che rischiano di perdere il lavoro.