Wartsila: quasi tutti i lavoratori approvano l'accordo con Msc

TRIESTE - Approvazione quasi unanime da parte dei lavoratori per l'accordo tra Wartsila ed Msc, con il 99,18 per cento dei votanti a favore. L'intesa per la reindustrializzazione dello stabilimento di Bagnoli è stata infatti sottoposta a referendum nelle giornate di ieri e di oggi (8 e 9 aprile9, e su 161 aventi diritto hanno votato 247 persone (il 94 per cento del totale) di cui 243 favorevoli, una scheda bianca e un voto contrario.

L'accordo, hanno comunicato le sigle sindacali Fim, Fiom e Uilm, prevede il passaggio dei 261 lavoratori dichiarati in esubero da Wartsila ad Msc, a partire dal prossimo agosto, e nella fase intermedia il contratto di solidarietà sarà prorogato al 31 luglio. A questi lavoratori, Wartsila corrisponderà un incentivo di 17.400 euro in aggiunta alle competenze previste dalla legge e dal contratto nazionale.

Msc garantirà inoltre l'anticipo della cassa integrazione straordinaria con un integrazione di 210 euro al mese per i prossimi 24 mesi. Allo stesso tempo è stato fissato a 110 euro il superminimo collettivo che MSC garantirà ai lavoratori trasferiti e che andrà a coprire parte di quanto precedentemente garantito da Wartsila, frutto di vecchi accordi risalenti alla gestione Fincantieri. Allo stesso tempo è stato salvaguardato l'impianto del welfare ex Wartsila come la mensa gratuita, la partecipazione al circolo aziendale Wartsila-Fincantieri, la maggior contribuzione a carico dell’azienda del fondo previdenziale Cometa e l'assistenza sanitaria integrativa. La Wartsila si è impegnata a non operare alcun licenziamento almeno per tutta la durata del piano industriale, garantendo l'occupazione e la continuità delle attività industriali dei siti di Trieste, Genova e Napoli.

"Sicuramente grande risultato - ha dichiarato il segretario provinciale Uilm Antonio Rodà - che premia l'impegno delle organizzazioni sindacali che da due anni sono in campo per trovare una soluzione a questa vertenza che finalmente vede una luce".