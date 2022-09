Wartsila e la "rivolta di fabbrica", i sindacati: "Individui con scopi personali, ora basta"

TRIESTE - I volti erano scuri e la rabbia altrettanto malcelata. Alle segreterie di Fim, Fiom, Uilm e le rispettive Rsu non è andata giù la protesta inscenata all'interno dello stabilimento Wartsila, nella mattinata di oggi. Mentre la Triplice era impegnata in tribunale (nel ricorso per comportamento antisindacale, decisione rinviata al 21 settembre prossimo, dentro la fabbrica un centinaio di dipendenti hanno fermato lo stabilimento e dato vita ad un corteo con "motivazioni ed obiettivi poco chiari" e che la "dirigenza aziendale avrebbe potuto strumentalizzare a proprio vantaggio" così i sindacati nella nota inviata in tarda serata.

"Fino ad oggi - si legge - abbiamo tollerato la presenza di individui esterni alla vertenza che si sono palesati quando la “tavola era già imbandita”, giocando sulla buona fede dei lavoratori, e perseguendo unicamente scopi personali. Ma è venuto il momento di dire basta. Noi stiamo continuando la battaglia sindacale in tutte le sedi istituzionali e giudiziarie in modo trasparente, con serietà e senso di responsabilità. Pertanto, invitiamo tutti i lavoratori di Wartsila a riflettere molto bene prima di aderire ad azioni improvvisate promosse da soggetti artificiosi. Questo potrebbe essere controproducente e fortemente dannoso, soprattutto sapendo che tali iniziative sono ispirate da chi non sapendo cosa sia la correttezza e non mettendoci apertamente la propria faccia ed il proprio nome, alla resa dei conti saprà facilmente scaricare le proprie responsabilità sulle spalle dei lavoratori".