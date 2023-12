Wartsila, l'assemblea convoca i parlamentari e annuncia lo sciopero

TRIESTE - Un pacchetto di otto ore di sciopero da spalmare su diverse giornata da domani al 19 dicembre e un nuovo incontro con i parlamentari del Friuli Venezia Giulia per chiedere rassicurazioni sul futuro dello stabilimento. Dopo la fumata nera giunta in seguito alla decisione di Mitsubishi di sfilarsi dal tavolo di crisi, la situazione di Wartsila è stata al centro di una assemblea sindacale "super affollata" e tenutasi nel pomeriggio di oggi 4 dicembre all'interno dello stabilimento di Bagnoli della Rosandra. Quattrocento i presenti, mentre circa 350 dipendenti si sono collegati da remoto, per un totale di 750 persone che ha partecipato all'assemblea in un clima, come è stato definito dai sindacati, di "legittima preoccupazione".

La partita sugli ammortizzatori sociali

Nella partita per dare futuro al sito resta in campo solo Ansaldo quindi, anche se potrebbe essere affiancata da Fincantieri (come pubblicato da Il Piccolo), interessata ad una partnership commerciale nella "conversione green dei motori". Non si conoscono ancora le date in cui i lavoratori incroceranno le braccia ("dobbiamo valutare", così i sindacati), né il giorno del tavolo con i parlamentari che rappresentano il territorio. Per la riunione con i politici "romani", una delle ipotesi è che si possa andare alla prossima settimana (lunedì 11 dicembre), oppure già nel fine settimana (papabile sabato 9 dicembre). Il 19 dicembre, infine, è giornata che segna lo spartiacque nella vertenza soprattutto, oltre che per l'accordo di programma voluto dal governo, per la possibile proroga degli ammortizzatori sociali. Da parte delle sigle sindacali c'è l'auspicio che si possa ottenere una proroga "fino alla chiusura della crisi".