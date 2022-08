Wartsila, i sindacati al prefetto: "L'obiettivo resta il ritiro della procedura"

TRIESTE - L'obiettivo resta il ritiro della procedura, senza se e senza ma. I sindacati non fanno sconti all'azienda e dopo la riunione avuta con il prefetto Annunziato Vardé confermano la linea dura e ribadiscono la volontà di dare battaglia fino all'ultimo sempre utilizzando gli strumenti che la legge mette a disposizione. La Triplice era rappresentata da Antonio Rodà, Fabio Kanidisek e Marco Relli, mentre nel pomeriggio il commissario di governo vedrà anche Sasha Colautti dell'Unione Sindacale di Base.

"Il prefetto ci ha dato ampie rassicurazioni di una convocazione quanto prima del tavolo al Mise - così Rodà -, probabilmente nei giorni successivi alla manifestazione del 3 settembre. Per noi è importante che avvenga prima del 14 settembre". In quella data scadono i 60 giorni dall'annuncio aziendale di voler chiudere. La sensazione è quella che si vada verso un tiro alla fune, ma comunque non prima di sabato. L'incontro al Mise dovrebbe, secondo Relli e quanto riportato da Ansa, arrivare "a breve". Nel frattempo l'Autorità Portuale rimane in silenzio e lavora ai documenti della Uhl Fusion. "A quanto apprendiamo - così il sindacalista Alessandro Gavagnin - si stanno processando più documenti e non sarà una cosa velocissima".